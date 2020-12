Don Pedro solicitó pensión que brinda Secretaría del Bienestar pero sigue sin recibirla

Don Pedro Suárez es un adulto mayor con discapacidad que vende dulces en la esquina de Morelos y Lerdo de Coatepec y a pesar de que ha buscado un apoyo de la Secretaría del Bienestar en el Pueblo Mágico, éste no le ha sido proporcionado.



Y es que, hace ocho años a don Pedro le fueron amputadas sus dos piernas, sin embargo, eso no le ha impedido trabajar y ganarse el sustento diario.



No obstante, su salud se ha deteriorado en los últimos meses, ya que actualmente padece diabetes, lo cual le ha dañado la vista y le ha traído otros males, por lo que ya acude cada vez menos a su esquina de trabajo, donde decenas de coatepecanos pasan y le ayudan al comprarle sus dulces.



Explica que una de sus hijas es quien lo ha ayudado para que pueda recibir algún recurso que el Gobierno Federal promete a personas vulnerables.



Relata que hace siete meses acudió al módulo del Bienestar en Coatepec e ingresó sus papeles, al mismo tiempo que llenó un formulario, sin embargo, le dijeron que les faltaba un formato que en ese momento no tenían por lo que le llamarían, algo que nunca sucedió y lo que lo obligó a regresar pero tampoco obtuvo respuesta.



Don Pedro tiene 61 años y platica que la única ayuda que obtiene es la de sus hijos, pero ésta es insuficiente debido a que debe pagar medicamentos, pañales y una dieta especial por su diabetes.



Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que este apoyo que tanto busca se le pueda facilitar, pues insiste en que ha hecho un esfuerzo por trabajar pero en estos momentos ya se le dificulta.