Donará Bingen Rementería 10 pantallas para este regreso a clases

En apoyo a madres y padres de familia para este regreso a clases de sus hijos en la Nueva Normalidad, el diputado local Bingen Rementería Molina anunció en sus redes sociales que donará 10 pantallas a familias de escasos recursos de la ciudad de Veracruz.



En un video, Bingen Rementería explicó que aquellas personas que necesiten de este apoyo para que sus hijos puedan estudiar desde casa le hagan llegar un mensaje vía Facebook antes del domingo 30 de agosto, explicándole su situación para entrar en la rifa.



"Sólo quienes realmente necesiten esta ayuda, por favor. Te pido que si no necesitas estas pantallas, no nos mandes tus datos, pues sólo le vas a quitar la oportunidad a un niño de aprender y a una niña de salir adelante", exhortó el diputado de Acción Nacional.



Dicho sorteo, agregó, se llevará a cabo el lunes 31 de agosto y se transmitirá en vivo en su página de Facebook para que los participantes tengan la certeza de que sus nombres estarán en la tómbola.



"Los únicos requisitos para concursar es que realmente necesiten este apoyo y que vivan en la ciudad de Veracruz porque eso nos va a facilitar la logística de la entrega de estas pantallas", concluyó Bingen Rementería.



Bingen Rementería reconoció que no todas las familias tienen las condiciones económicas para tener una televisión en sus hogares y enfatizó que la educación es el pilar más importante en la construcción de un mejor Veracruz.