Dos bares de Coatzacoalcos operan junto a extorsionadores, advierte Gobernador

Dos bares de Coatzacoalcos estarían involucrados con las bandas de extorsión que operan en la ciudad, reveló el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.Dijo que se trata de establecimientos que “hacen mucho escándalo” pero no ponen las denuncias correspondientes debido a que están “metidos” en “otro tipo” de negocios y quieren que la gente tenga miedo, lo que facilita la extorsión.“Hemos detectado una situación, lamentablemente uno u otro comercio, son pocos, colaboran con los extorsionadores porque están en el mismo negocio pero uno que otro bar, no generalizo, por fortuna no todos, hemos detectado dos aquí en Coatzacoalcos. Es curioso que hacen mucho escándalo y la denuncia no la hacen, porque no aclaras es que están metidos en otro tipo de negocios y quieren manchar a los más de mil negocios con dos, quieren que tenga miedo la gente y facilitan la extorsión”, dijo.Aseguró que por eso en la ciudad hay un operativo permanente de vigilancia, de ahí el interés que el Mando Único opere para seguir siendo efectivos y que los delitos vayan a la baja.Invitó a la población a denunciar ante el 911, pues la secrecía está garantizada, toda vez que el personal que atiende la línea fue renovado y no están inmiscuidos con delincuentes tal como ocurría en los tiempos del exfiscal general del Estado, Jorge “N”, cuando su propio personal extorsionaba a las víctimas."Antes denunciabas y luego te seguían extorsionando, sí pasaba y tenías la desconfianza y cundió y les voy a decir porque tengo las pruebas, gente de Jorge ‘N’ extorsionaba cuando llegaba la información de que estaban extorsionando a una víctima, se metían y le sacaban otra lana a la víctima y fuimos tras ellos y la Fiscal acabó con esa práctica y nosotros hicimos un operativo en el 911 y dimos con el presunto responsable y está en la cárcel"."Ahora el 911 está garantizado, antes los delincuentes decían que tenían contacto, no es cierto, no le crean, la extorsión funciona con engaño, hemos registrado, no uno, sino decenas de falsas extorsiones, engañan que lo siguen, que los tienen rodeados y resulta que el teléfono es de Tamaulipas".Recordó que incluso en este puerto se detuvo a un extorsionador profesional, a quien describió como “muy hábil” que incluso se inmiscuyó con la política pero que finalmente fue detenido y hoy está tras las rejas.