Dos Bocas es un sueño convertido en realidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la inauguración de la Refinería Olmeca de Dos Bocas como “un sueño convertido en realidad”.Tras cortar el listón inaugural de la primera etapa de la nueva refinería dentro de la celebración del cuarto año de su triunfo electoral, el jefe del Ejecutivo federal realizó un recorrido por las nuevas instalaciones, en donde aseguró que Dos Bocas fue el mejor sitio para la construcción de la nueva refinería.“Ya estamos aquí en la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Es un sueño convertido en realidad.“Está Octavio Romero Oropeza, director de Pemex; el almirante Ojeda, secretario de Marina; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; el secretario general de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y ya se inician los trabajos de prueba, yo creo que eso es lo más correcto para que empiece a funcionar todo el conjunto.“Nos decía Rocío que - como lo concebimos - vamos a poder procesar 340 mil barriles de petróleo; a Rocio ya les va a explicar cuánta gasolina y cuánto diesel, esa materia prima se va a obtener con esta refinería, pero yo nada más quiero subrayar de que este fue el mejor sitio, porque ya es una terminal de Pemex, aquí llega todo el petróleo de tierra y de agua somera de Tabasco y de Campeche, aquí llegan un millón de barriles diarios. Entonces se cuanta con la materia prima y no se tuvo que hacer una infraestructura especial. Imagínense, en cualquier otro lugar, habría que hacer oleoductos para abastecer a la refinería. Este es una terminal marítima, es la más importante de México”.El presidente López Obrador aseguró que es “un orgullo” inaugurar esta refinería, pues indicó que desde 1980 no se construirá una refinería en México.Señaló que con la nueva refinería se procesará todo el petróleo crudo para tener gasolinas y no comprar en el exterior, lo que también significará más empleos y ser independientes en energéticos.“Tenemos nuestra gasolina, tenemos nuestro diesel y podemos conservar los precios para beneficio de los mexicanos, de la industria y de los consumidores”, dijo.