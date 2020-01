Dos lesionados tras chocar por alcance auto con autobús, en Rafael Lucio

Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un accidente automovilístico sobre la carretera Xalapa-Perote, a la altura de El Rosario, un vehículo particular chocó contra un autobús.



El accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando dos personas viajaban a bordo de un vehículo marca Nissan color gris, al parecer a exceso de velocidad.



Al llegar a la altura de El Rosario, un autobús de la línea Miradores ingresaba a un patio de estacionamiento y el conductor del auto particular no alcanzó a frenar, por lo que terminó chocando contra el costado derecho del camión.



Paramédicos se movilizaron al lugar del percance para valorar a los ocupantes de la unidad, requiriendo uno de ellos ser llevado a un hospital.



Elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la Dirección de Seguridad en Carreteras, se hicieron cargo del accidente y procedieron con las maniobras para retirar la unidad del arroyo vehicular.