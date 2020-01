Dos promotores de becas murieron al ser arrollados por camioneta, en Tuxpan

Dos promotores de becas del FONABIP murieron este sábado, luego que fueran arrollados por una camioneta en el municipio de Tuxpan; el conductor escapó dejando la unidad abandonada en otro lugar.



Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, frente a las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal (CREN), ubicadas en avenida Manuel Maples Arce de la colonia Calzada.



Fue minutos antes de las nueve de la mañana, cuando se reportó a cuerpos de auxilio y de seguridad sobre dos personas lesionadas por atropellamiento, indicando en reporte que una de ellas había sufrido el desprendimiento de una de las piernas.



De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar del reporte y se percataron que una de las personas no tenía signos vitales.



Mientras tanto, la otra persona y la cual había perdido la extremidad inferior izquierda, fue atendida y trasladada al hospital Regional “Dr. Emilio Alcázar”, sin embargo, éste desafortunadamente perdió la vida cuando era atendido por los médicos.



Se logró saber que la persona que murió en el citado nosocomio, respondía al nombre de Marco Antonio Ibarra, mientras que se desconoce la identidad de la otra persona.



Se informó que ambas personas eran promotores de becas del FONABIP y que se dirigían al CREN, sin embargo, al bajarse del autobús, no se percataron que el conductor de una camioneta se desplazaba a velocidad inmoderada y los impactó.



Testigos presenciales de los hechos indicaron que el responsable se desplazaba en una camioneta de color blanco y la cual no llevaba el espejo del lado derecho.



Tras un operativo, las autoridades policíacas aseguraron la unidad responsable de la muerte de estas personas, la cual se trató de una camioneta Dodge, tipo RAM, de color blanco.



Dicha unidad fue localizada abandonada sobre la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Emiliano Zapata, en el mismo municipio, vehículo que fue asegurado por la Policía Municipal.



Por su parte, los dos cuerpos fueron trasladados al SEMEFO para llevar a cabo la necropsia de ley.