Dotar de recursos propios a Fiscalía en Feminicidios para hacerla efectiva, propone OUVM

La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVM), Estela Casados González, observó la necesidad de dotar de recursos propios a la próxima Fiscalía Especializada en Feminicidios, a modo de darle efectividad a dicha instancia procuradora.



Lo anterior, a modo de no dejar únicamente "en el membrete" la asistencia a las mujeres víctimas de violencias.



"El chiste no es estar haciendo instancias que en el membrete ayuden a la mujer, es hacerlas efectivas y nos tocará ver cuál es el impacto real de este tipo de iniciativas", enfatizó la académica de la Universidad Veracruzana.



Indicó que ésta suficiencia de recursos garantizará que la nueva Fiscalía pueda contar con operatividad para atender este tipo de delitos.



"Si no le van a dar recursos, no; la Fiscalía que hay actualmente y atiende estos delitos no tiene personal suficiente, una infraestructura presupuestal, de capacitación de personal y se va a repetir el mismo patrón, yo no le veo caso”, dijo la investigadora de la Facultad de Antropología.



Aunque calificó de "positivo" que las mujeres figuren en el centro de la atención pública, mas lo que se requiere es que se cumpla con la ley y se prevengan los delitos.