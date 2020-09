Dragado de la Laguna Lagartos, en Veracruz Puerto, será hasta el próximo año

Personal de la Dirección Nacional de Dragados de la Secretaría de Marina dragará la laguna de Lagartos, ya que aunque es responsabilidad del Ayuntamiento, éste no tiene recurso para hacerlo.



Este viernes, elementos de esta dependencia junto con personal de la Comisión Nacional del Agua y del Ayuntamiento de Veracruz revisaron la zona que actualmente está llena de lirio y vegetación.



Al respecto, el director de Obra Pública, Luis Román Campa Pérez, mencionó que debido al azolve de este cuerpo de agua actualmente sólo tiene entre metro y metro y medio de profundidad cuando debería de tener entre 3 y 4 metros.



“Esto se debe a que a través del tiempo y los colectores pluviales que caen hacia la laguna, pues han arrastrado tierra y lodo y se ha formado ahí fango y esto hace que la Laguna se encuentre azolvada, con una capacidad de recepción menor a la que debería de tener, la laguna actúa además como un vaso regulador”, explicó.



El funcionario municipal admitió que desazolvar está laguna rebasa lo contemplado en el presupuesto municipal, por lo cual se solicitó el apoyo de las dependencias federales, como CONAGUA y Secretaría de Marina, dado que ellas cuentan con la maquinaria especial para realizarlo.



Puntualizó que esta acción se realizará hasta la próxima temporada de estiaje, aproximadamente a principios de marzo del 2021.



Mientras tanto, mantendrán limpio el drenaje en la zona para evitar inundaciones en colonias aledañas a este cuerpo de agua, aunque también exhortó a la población a no tirar basura en la calle.



El funcionario mencionó que la SEMAR y CONAGUA podrían dragar la laguna de San Julián pero esto aún no está definido.