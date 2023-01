Drogadicción entre niños ya es problema en zonas rurales de Veracruz

La alcaldesa de La Perla, Ruth García Meza, reconoció que hay un aumento importante en el consumo de la droga conocida como “foco” o cristal, con adolescentes que desde los 12 años ya son adictos."Ahora ha circulado mucho una droga que esta muy alcance de la mano de los jóvenes porque es muy económica, es el foco o también conocido como cristal, y es que desgraciadamente adictiva y daña muy rápido el cerebro de los jóvenes".El problema ha provocado que de manera semanal se atiendan hasta 5 casos de familias que piden ayuda al DIF para trasladar a anexos a sus parientes, pues su estado es malo por el consumo de este producto.Lo lamentable, explicó, es que tras estar un tiempo en rehabilitación y recuperación, al regresar a casa y volver a tener contacto con su comunidad, de nueva cuenta vuelven a la adicción."Es muy común que nuestros jóvenes tengan acceso a este tipo de drogas. Tenemos casos de consumo desde los 12 años".Y aunque se dan pláticas y se implementan diversas acciones ppr parte del ayuntamiento para prevenir, el problema no ha siquiera disminuido. "Estamos trabajando con maestros, con padres".Esta situación se vive por igual tanto en la cabecera municipal como en la zona rural. "Cuando acuden al DIF para que les apoyemos para meterlos a un anexo, también se da terapia psicológica a la familia. Depende del grado de intoxicación han estado en los anexos hasta seis meses un año, aunque el 100 por ciento no es eficiente".Finalmente comentó que el problema de la drogadicción no es privativo de un lugar, sino que es un fenómeno que se presenta en diferentes partes del país.