Duarte acusa al “Yunemigo” de involucrarlo en proceso electoral de Veracruz

El exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, se deslindó del actual proceso electoral 2020-2021, afirmando que el panista, Miguel Ángel Yunes Linares, es quien busca involucrarlo.



En sus redes sociales, el recluso en el Reclusorio Norte afirmó que “el #Yunemigo” sí tiene interés en el proceso.



“Aunque NADIE me puede prohibir que pueda hacerle a cualquier persona cualquier comentario alusivo a la #Elección2021 he decidido NO tener opinión del mismo ya que no tengo ningún interés en este proceso (…).



“Por tal motivo cualquier audio, video, chat o mensaje que me involucre a mí con la #Elección2021 es totalmente falso y seguramente fabricado por el #Yunemigo que SÍ tiene interés en este proceso”.



Cabe señalar que en los últimos días se filtraron audios atribuidos a Duarte de Ochoa, en los que supuestamente opera en favor de MORENA en Medellín de Bravo, Jamapa, Tierra Blanca y Cosamaloapan.



“Espero que esta aclaración sea lo suficientemente elocuente para responder de una vez por todas las veces que el #Yunemigo trate de involucrarme en este proceso electoral, ya conozco su modus operandi.”, añadió Duarte de Ochoa.