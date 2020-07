Duarte le paga a Hacienda para que no le quiten sus casas; le "dolió en el alma"

Ante el inminente remate de sus viviendas ubicadas en el Centro Histórico de Veracruz por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, tuvo que pagar los créditos fiscales que generó por no saldar sus impuestos desde 2016.



Lo anterior luego de que el exmandatario veracruzano buscó ampararse ante la justicia federal en contra de la subasta de 2 bienes en el centro del puerto, sin embargo, el Juzgado Cuarto y el Juzgado Decimosexto en la entidad buscaron declararse incompetentes.



El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó que el asunto fuese atraído por el Juzgado Decimosexto, sin embargo, ante la inminente subasta Duarte de Ochoa optó por saldar sus pendientes con el SAT para no perder sus casas, una de las cuales hipotecó para pagar la pensión alimenticia de su exesposa Karime Macías por 180 mil pesos mensuales.



El SAT emitió la convocatoria de remate controlada bajo el número de subasta 5897-1 siendo los bienes que se encuentran en la calle Miguel Lerdo número 76, “por el callejón Holtzinger”, y una casa marcada con el número 66 modernos del citado callejón, también en el centro de la ciudad.



La subasta se realizaría entre el 20 y el 27 de julio, por ello el exgobernador saldó sus deudas el viernes 24 de julio mediante sus abogados.



De acuerdo con el periódico REFORMA, el exgobernador saldó 22 créditos fiscales acumulados desde el 2016 por casi 413 mil pesos.



Sin embargo, los inmuebles mencionados están evaluados en 5.4 millones de pesos y fueron heredados.



"Eran multas que se fueron acumulando y pues llegué a tener que pagar lamentablemente esa cantidad que sí me duele en el alma porque es un dinero que bien podría ser utilizado para otros fines, pero pues ni modo, por esa cantidad iba a perder un patrimonio que está dentro de mi familia desde hace muchísimos años", dijo Duarte a REFORMA.