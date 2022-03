Duarte le responde a Cuitláhuac y “echa la bolita” a Congreso por deuda de Veracruz

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunciara que denunciará a exfuncionarios de los últimos dos gobiernos estatales por irregularidades en el manejo de la deuda pública, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa publicó en sus redes sociales que cada financiamiento que su administración gestionó fue aprobado por el Congreso local.En un mensaje subido la tarde de este martes en la red social Twitter, el exmandatario negó que durante el desempeño de su encargo hayan existido acciones o actos al margen de la ley.“Durante mi administración, toda la deuda pública bancaria y toda la deuda pública contingenté con acreedores, proveedores y contratistas fueron aprobadas por el Congreso del Estado, las gacetas oficiales dan cuenta de ello”, afirmó.Y es que este mismo día, García Jiménez afirmó que además de desfalco pudo existir colusión en la judicialización de algunos casos para heredar pendientes a la actual administración por parte de los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares y el de Javier Duarte de Ochoa.El gobernador dijo que en la administración de Yunes Linares “sus funcionarios no cumplieron con defender” las fianzas públicas, por lo que no descarta que se pueda generar responsabilidad en contra de los exmandatarios, aunque los recursos legales inicialmente van dirigidos a sus exfuncionarios.Sostuvo que en las dos administraciones pasadas “se dejaron ganar demandas”, por lo que presumiblemente hubo acuerdos “debajo de la mesa” para afectar las finanzas de Veracruz.“Hubo un manejo de simulación en la deuda. Vamos a implementar denuncias penales contra funcionarios de la administración anterior y la de Javier Duarte por haber simulado tipos de deuda y no haber defendido al Estado de demandas”, planteó.El titular del Ejecutivo acusó que Yunes Linares no defendió a la administración estatal de dichas demandas ante los tribunales y por tanto el actual Gobierno ahora está obligado al pago de servicios u obras de las que no tiene certeza que se hayan realizado o entregado.“Se dejaron ganar en demandas, pensamos que hubo una colusión total porque el que perdía era el estado, ese tenía que pagar con dinero público. Pensamos que algunos funcionarios presumiblemente se dejaron ganar con demandas muy simples a partir de algún entendido bajo la mesa de pagos”, mencionó.Como resultado, el mandatario precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias de pago, aunque su gobierno no tiene la certeza de que se haya entregado la obra o el servicio.“En sentencias de la SCJN nos exigen el pago y tenemos duda si en algunos casos si el servicio realmente se prestó, por qué no se pidió en el momento la supervisión efectiva del servicio u obra, porque no se cubrieron todos los pasos o requisitos para defender al estado y eso es obligado.“Pasaron unas deudas de un lado para otro a fin de no mostrar al público que estaban endeudando al estado atrozmente, fue en el gobierno de Javier Duarte y lo dejaron pasar en la de Miguel Ángel Yunes, los dos son responsables”, planteó.A detalle, dijo que al inicio de su administración la deuda bancaria era de 59 mil 654 millones 272 mil 404 pesos y en 2021 el monto es por 53 mil millones 352 mil, disminuyendo en 6 mil 300 millones de pesos o 10.6 por ciento.Agregó que un segundo mecanismo eran las deudas establecidas en cuentas de orden, que incluyen temas como la bursatilización de la tenencia vehicular a la que se adhirieron 199 municipios que aún enfrentan pagos. El mandatario indicó que este fue un mecanismo que idearon para que no aparecieran en la deuda bancaria.Se trata de una deuda que recibieron de 27 mil 553 millones de pesos, y han pagado 5 mil 730 millones de pesos; es decir, una variación de 20.8 por ciento en el inicio de 2022, ya que está actualmente en 21 mil 822 millones 985 mil 747 pesos.Este esquema, dijo, fue implementado por el gobierno de Javier Duarte, donde se emitió un crédito por 6 mil millones de pesos, que implica el pago de intereses por ese préstamo, pero no se demostró en qué se usó ese dinero.“No solamente endeudaron, sino que una buena parte de eso no se demostró a plenitud en qué se usó”, dijo.García Jiménez agregó que un tercer mecanismo de deuda eran aquellas establecidas en el rubro “fuera de balance”, las cuales se trata de deudas que fueron generando por compromisos de pago por servicios prestados.Estos pasivos incluyen multas y recargos por deudas con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (SSSTE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el impago de impuestos; además de la deuda con la Universidad Veracruzana (UV), con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y de la Fiscalía General de Veracruz (FGE).En este monto se recibió una deuda por 38 mil 458 millones 660 mil 668 pesos en 2018; hasta ahora se han pagado 7 mil 608 millones de pesos, una diferencia de 19.8 por ciento, ya que actualmente se ubica en 30 mil 850 millones 472 mil 981 pesos.