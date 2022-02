Duartismo robó liquidaciones a expolicías… y nadie investiga

Viudas, familiares y exintegrantes de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la avenida Manuel Ávila Camacho y en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la calle Ignacio Zaragoza, del centro de Xalapa, para exigir respuesta ante la dilación que acusan sigue ocurriendo con la resolución de la investigación por la supuesta falsificación de los cheques de su liquidación.Liderados por su representante jurídico y también víctima de la situación, Ader Óscar Juárez Téllez, exigieron hablar con Ulises Rodríguez Landa, titular de la Unidad Administrativa de la SSP, toda vez que en la Fiscalía Anticorrupción niegan que este funcionario les haya entregado los documentos bancarios en original y él afirma que sí lo hizo, dándoselo a conocer a través de un oficio."A dos años y tres meses hay una dilación y una omisión y no tenemos respuesta, está en una etapa inicial a estos tiempos todavía. La FGE nos dice que está en etapa inicial porque no les han entregado (los cheques en original), yo tengo un oficio firmado por Ulises Landa, que dice que entregó los cheques a la Fiscalía", comentó.Los afectados aguardaron en la entrada del inmueble de la SSP, exhibiendo una lona negra en la que se leía la palabra justicia, así como una bandera mexicana y numerosas cartulinas en las que exponían los nombres de los afectados y acusaban a las instituciones de procuración y seguridad de no atender su reclamo, que data del 2015, cuando fueron despedidos tras la disolución del cuerpo de seguridad."Los cheques salieron en la administración pasada (de Javier Duarte de Ochoa). Entonces recae responsabilidad en ellos porque ellos tienen un resguardo de dónde están los cheques, pólizas originales, cosa que no han entregado nada a la Fiscalía Anticorrupción. Ellos dicen que sí", comentó Juárez Téllez una vez más.Reiteró que se trataría de 400 cheques, uno por cada exelemento despedido, que presuntamente fueron cobrados por exfuncionarios públicos de la administración de Duarte de Ochoa, al falsificarles las firmas."Son más de 100 millones de pesos, 400 trabajadores, podríamos decir que son 400 cheques, aquí (en la protesta) son arriba de 150 extrabajadores", puntualizó que muchos de los afectados son personas de la tercera edad, con padecimientos de salud y algunos ya fallecieron, por lo que son sus esposas las que encabezan la manifestación."Tendría que ser unipersonal, a cada quien (la atención) pero no aquí, sino que en una cadena de custodia -los cheques- se entreguen a la Fiscalía Anticorrupción para ya deslindar Responsabilidad a quien resulte y esté vinculado, que lo vinculen a proceso porque fueron funcionarios, cosa que hay omisión a dos años y tres meses", reiteró.