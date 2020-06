Dudan de apoyo de médicos cubanos para atender COVID-19

A principios de abril pasado se dio a conocer que médicos cubanos llegarían a México para apoyar en la atención de la pandemia Covid-19. Para el 6 de abril, arribó el primer grupo de médicos isleños, y a decir de autoridades federales, harían recomendaciones en materia de política pública y compartirían prácticas para atender la crisis.



Hoy, hay casi un millar de galenos cubanos, la mayoría de ellos en la Ciudad de México y el Valle de México.



“Pero todos los días nos preguntamos qué hacen. La verdad es que nada más están aquí para tomar muestra. ¿Asesoría? Pues no sabemos de qué tipo, porque son médicos familiares de primer contacto, son sanitaristas”, comentó un médico del Hospital General Balbuena, que solicitó el anonimato.



Al menos en Balbuena hay un grupo de 18 médicos cubanos que es distribuido para cubrir turnos.



Todos los días llegan en un transporte que les fue proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de México, y ese mismo transporte regresa a la hora en que salen, para llevarlos al hotel en el que se hospedan.



“La verdad es que son médicos que no están en el frente de batalla, son muy buenos para cubrir cercos epidemiológicos pero no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva, por ejemplo, no ven casos Covid, al menos en este hospital”, relató uno de los médicos que está al frente para atender casos de coronavirus.



En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL por el Hospital General de Balbuena, se vio a cuatro médicos cubanos que cubrieron el turno de siete de la mañana a las siete de la noche.



El Hospital General Balbuena fue declarado como uno de los centros destinados para atender casos Covid-19, y desde hace unas tres semanas, llegaron los galenos cubanos.



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recién declaró que existe un convenio con el gobierno de Cuba, mediante el cual existe el apoyo médico.



A través de redes sociales, médicos mexicanos expresaron su inconformidad por la presencia de los doctores cubanos.



El galeno José Colín Fonseca denunció a través de sus redes que al Hospital de Xoco, en la Ciudad de México, llegaron médicos cubanos que no hacen algo y que el gobierno les da una compensación como a un especialista [20 mil mensuales].



Otro médico cirujano, de nombre Alberto, escribió en su cuenta de Twitter que son unos 800 médicos cubanos que están en México y ganan al menos cuatro veces más que un mexicano, y no hacen nada.



El médico del Hospital General Balbuena, que accedió a platicar con EL UNIVERSAL bajo el anonimato, detalló que los galenos provenientes de la mayor de las Antillas se quedan prácticamente todo el día en el área de Consulta Externa o sólo dan vueltas por el hospital.



Entre otros hospitales en donde han estado presentes médicos cubanos está el Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa.



Al respecto, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, indicó que los médicos tienen tareas específicas y han trabajado en laboratorios, así como en las carpas Triage o primer contacto de pacientes con sospecha de Covid-19.