Dueño de “El Piojito” cerró calles de Xalapa para que lo dejen trabajar

Con el cierre de la circulación vehicular por la calle Enriquez, del Centro de Xalapa; el propietario del “trenecito El Piojito”, Carlos David Escobar Martínez, acompañado sus trabajadores demandó al Ayuntamiento de Xalapa que le permita volver a ofrecer el servicio en el parque de Los Berros.Sostuvo que desde hace dos años, con la imposición de las restricciones por la pandemia de COVID-19, dejaron de dar los paseos a la niñez que acude a este lugar, y que mientras a los demás vendedores ambulantes ya les permitieron volver a laborar, a él no lo dejan.“A los vendedores ambulantes de Los Berros ya los dejaron, eso es una injusticia que no nos dejen trabajar, tenemos dos años, nuestra empresa está cerrada. Nos han estado chamaqueando, el regidor 11 y el señor de Comercio, me dicen: ahí véngase mañana, suspenden la audiencia, el lunes nos citaron y nos pospusieron para otro día”, denunció.Luego de atravesar una camioneta sobre el arroyo vehicular, seguida del “trenecito”, lo que obligó a desviar la circulación de los coches por otras calles del Centro; Escobar Martínez acusó que la administración municipal actual que está por concluir hizo “un tamal” con los líderes de los comerciantes informales para que pudieran volver a trabajar.“Todos menos yo, tengo 54 años (con la empresa, desde 1967), he dejado ahí toda mi juventud, soy xalapeño y merezco respeto, tenemos alrededor de 18 trabajadores. Pedimos justicia, nada más eso, no les venimos a pedir nada, pagamos nuestros impuestos, estamos al corriente de todo”, aseguró el empresario.Además, afirmó que cuenta con su registro nacional otorgado por la Secretaría de Turismo (SECTUR), que le permite prestar este servicio legalmente, así como el seguro para los pasajeros, además de cumplir con las medidas sanitarias exigidas para evitar contagios de coronavirus.“Tenemos dos años (sin trabajar) nos estamos muriendo de hambre, hemos agotado todas las instancias”, puntualizó al decir que ofrecerán el servicio a la mitad de su capacidad, para evitar que haya aglomeraciones en el interior del “tranvía”.“Desde que entró el señor Hipólito nos dijo: los voy a correr, es un señor prepotente que ni es xalapeño. Que no nos quieren ahí, que parques y jardines, y hemos agotado todas las instancias”, reiteró al apuntar que sí ha colaborado en el mantenimiento del parque y gestiones para su recuperación.“En dos ocasiones he solicitado la reparación a la Secretaría de Transporte y Comunicaciones porque antes estaba en ruinas (…) -en 1960- estaba en muy malas condiciones el parque, yo gestioné con mis amistades y en dos ocasiones se ha arreglado la pista del tren, no causamos ningún daño, al contrario le damos alegría”, expresó Carlos David Escobar.Al ser cuestionado sobre si paga a la Alcaldía por algún permiso para poder operar ese vehículo en Los Berros, indicó que en la actual administración no le han querido cobrar, como sí ocurrió con las anteriores.“Nos venimos a inconformar a ver si el señor gobernador nos hace caso, se los presto (el trenecito) cada vez que me lo solicitan, a todas las autoridades para desfiles navideños, de cualquier tipo de eventos, siempre participo”, mencionó.