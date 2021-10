Dueño de pitbull se niega a pagar gastos por ataque a menor, en Orizaba

Por negarse a pagar la cirugía, rehabilitación y curaciones que un perro pitbull le ocasionó a un menor, tras morderle y desprenderle parte del antebrazo derecho, la mamá del menor agredido podría denunciar ante la Fiscalía al propietario, quien se niega a pagar los gastos médicos.Bárbara Alcántara, es la mamá del menor quien relata que el pasado domingo 26 de septiembre en la unidad habitacional El Trébol, su hijo de 10 años jugaba en el andador 18 número 35, con otro niño, en un carrito.En un instante, el menor se cayó y un perro pitbull sacó la cabeza de entre una malla de alambre y le mordió el antebrazo derecho, arrancando piel y músculo que ameritó una cirugía que le costó a la familia más de 25 mil pesos."Mi suegra lo llevó al hospital y ahí me localizaron para firmar los documentos y se localiza al perro, cuyo propietario es Javier Hernández López", señaló el ama de casa quien agregó que solo le dio 3 mil pesos negándose a pagar el resto.Al propietario le llegó un citatorio de la Jurisdicción Sanitaria para presentar al perro y hacerle estudios, sin embargo, no lo presentaron y ahora lo esconden, por lo cual ante las negativas y omisiones podría ser denunciado.Explica la agraviada que el menor se ha puesto mal y lo ha tenido que llevar de urgencia al hospital y ponerle antibiótico. Ya no asiste a clases y sufre de traumas por el ataque, tampoco quiere jugar por lo que requiere de apoyo psicológico.