Dueños de autos podrán reemplacar de manera extemporánea, en Veracruz

El Gobierno del Estado otorgó otra oportunidad a los propietarios de automóviles de uso privado, que hasta el momento no han hecho el canje de placas de circulación, para que realicen el cambio de forma extemporánea con un estímulo fiscal y con pagos en parcialidades que no deberán exceder al 31 de diciembre de este año.Para ello, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, expidió el decreto mediante el cual se establece el programa de Estímulos Fiscales en la modalidad de pago en parcialidades o en una sola exhibición dirigido a propietarios de vehículos inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes del Servicio Privado, que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto.El objetivo es atender a todos aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias no pudieron adherirse al decreto y sus modificaciones que establecía el programa de Canje de Placas del ejercicio fiscal 2022, para que de manera extemporánea puedan obtener sus placas de circulación y puedan cubrir las contribuciones que por falta de capacidad de pago no han podido realizar.Aunque, los contribuyentes deberán absorber el costo de las placas de circulación, que es de 12.7232 UMA’s (mil 319 pesos).Pero se otorga un estímulo fiscal del 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados y sus accesorios (actualizaciones, recargos y multas), que se hayan causado en los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y hasta el 31 agosto de 2023.También se concede un estímulo fiscal del 100 por ciento en el pago de derechos por baja de vehículo en dicho registro por concepto de cambio de propietario, por solicitud de canje de placas, destrucción de la calcomanía numeral y pérdida de una o las dos placas de circulación.Y un estímulo fiscal del 100 por ciento por reexpedición de tarjeta de circulación por cambios en el registro de propietario, de domicilio, de motor, de color, de uso, de capacidad, de combustible o por error u omisión.Se podrá acceder a los beneficios siempre y cuando se realice el canje de placas de manera extemporánea durante la vigencia del decreto (31 de agosto 2023); que la unidad cuente con la verificación vehicular vigente; se solicite la autorización para pagar en parcialidades las contribuciones respectivas; y se paguen todos los adeudos de los meses convenidos; o bien, se paguen las contribuciones respectivas en una sola exhibición.