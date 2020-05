Dueños de bares de Mendoza quieren reabrir negocios; cierran calle en protesta

Un grupo de aproximadamente 25 personas, entre propietarios y trabajadores de bares y cantinas, protestó y bloqueó la avenida Hidalgo, a la altura de Palacio, para exigir a las autoridades municipales la apertura de sus negocios, al considerar que por el cierre muchos se irán a la quiebra.



Aseguraron que ya llevan un mes con sus establecimientos cerrados, indicando que ediles les han venido dando largas y que están dispuestos a acatar medidas de sana distancia al interior, pues se trata de un giro de entretenimiento que requiere la población.



El bloqueo de la calle provocó la molestia de la población, que reclama la apertura de la vialidad, criticando la medida adoptada por dicho sector, pues consideran que la venta de alcohol no es buena en tiempos de crisis, mucho menos la apertura pues quienes beben cometen imprudencias.



Pasado el mediodía, una representación de cinco propietarios de bares se entrevistó con el director de Gobernación, Juan Luis Villanueva; el director de Policía, José Antonio Lezama Flores y de la Policía Estatal, Andrés Toga Fiscal, quienes les indicaron que la situación no es favorable para la apertura del giro.



El señor Perea, propietario de “Bar Perea”, dijo que necesitaban abrir sus locales porque van a la quiebra, que muchos locales no esenciales están abiertos en el centro del municipio y necesitaban respuesta del Alcalde, aunque la operatividad logística está a cargo del Comité de Salud y Protección Civil.



Voceros del Comité de Salud señalan que la instrucción de Gobierno Federal y Estatal es clara en cuanto al pico de contagios que se registra y evoluciona. Prueba de ello son las medidas aplicadas y situaciones extras como el cierre de panteones, cierre de centros en ciudades con focos rojos, incremento de casos, de muertes y riesgos.



La medida que tomaron es de no a la apertura, hasta que las estadísticas de las instancias de Gobierno lo indiquen. Sectores de la población están de acuerdo a que así se continúe pues no son giros esenciales y no es una situación privativa de un municipio, es a nivel estatal y nacional, en la que nadie debe estar por encima de los derechos fundamentales al poner en riesgo la salud y la vida de los mendocinos, por lo cual el cierre de la avenida continúa.