Dueños de ingenios donan 11 millones 600 mil litros de alcohol para gel sanitizante

Al señalar que los tiempos han cambiado y que ahora, ante una crisis los empresarios no vienen a pedir que se les rescate sino a dar, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el apoyo de empresarios de ingenios de Veracruz, Jalisco y Chiapas, que han puesto a disposición del Sector Salud, 11 millones 600 mil litros de alcohol para elaborar gel sanitizante.



Tal como lo comentó en la conferencia del día jueves, el mandatario reconoció que existía desabasto de alcohol en el país, para elaborar gel antibacterial, necesario para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, pero ahora, con la contribución de estos empresarios, el problema se resuelve.



Así, este viernes, López Obrador dio a conocer los nombres de los empresarios, los ingenios y alcoholeras que apoyan al Gobierno federal.



Por parte de Veracruz, se trata de Carlos Seaone Castro, del Grupo Azucarero del Trópico, dueño del ingenio La Gloria, en el municipio de Úrsulo Galván; Salvador Romero, de la Alcoholera Zapopan, de Atoyac, y Manuel Enríquez Poy, del ingenio Motzorongo, en el municipio del mismo nombre.



También, Eduardo de la Vega, del Grupo Zucarmex, de la Compañía Azucarera La Fe, del ingenio Pujilitic, en Venustiano Carranza, Chiapas y también Juan Cortina, del Grupo Azucarero México, del ingenio Tala, en el municipio del mismo nombre en el estado de Jalisco.



El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que ahora el Sector Salud tendrá 11 millones 600 mil litros de alcohol para elaborar gel antibacterial para hospitales y pidió un aplauso para estos empresarios mexicanos.



“Así muchos han venido a dar su apoyo y han dicho: ¿en qué ayudo? Ya no son los tiempos en que había una crisis y venían a pedir que se les rescatara. Hoy vienen a dar”, expresó.



“Hoy, el mejor esfuerzo es que con sacrificio, mantengan a sus trabajadores, porque va a ser una crisis transitoria”, añadió.



VAMOS A SALIR ADELANTE



Optimista, el jefe de las instituciones del país hizo un reconocimiento a los mexicanos por la manera ejemplar en que se están conduciendo.



“Se están tomando las medidas. La gente está en su casa. Solo están saliendo para cuestiones básicas, indispensables”.



También agradeció a los médicos, especialistas y enfermeras.



De manera muy especial agradeció a los empresarios que decidió que sus trabajadores se retiraran, no los despidieron y les siguen pagando su sueldo y les mantienen sus prestaciones. Ese es un gran apoyo.



“Se trata de una crisis transitoria y vamos a salir adelante. Vamos a salir sanos y salvos. Se va a reactivar la economía, la confianza, la alegría, la felicidad”.



“Todos estamos aplicados de tiempo completo, para atender la emergencia, prepararnos muy bien, es lo que estamos haciendo, no confiarnos y ya estamos también elaborando el plan para la Reactivación Económica. El domingo voy a adelantar los lineamientos básicos y vamos a continuar juntos con el propósito de hacer valer, que se convierta en realidad la 4ª transformación de la vida pública de México”.



“A pesar de los pesares, la transformación va y ya no vamos a regresar a los tiempos aciagos del imperio de la corrupción y de la impunidad. Eso quedó atrás para siempre”, asentó.