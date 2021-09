Dueños de inmuebles en Xalapa deben cuidarse del abandono de mascotas

Los propietarios de inmuebles rentados en los cuales se dejan abandonadas mascotas, tendrían consecuencias legales y penales por esta situación si nunca establecieron un contrato de arrendamiento en el que constara de quién son los animales que se dejaron a la deriva.



Así lo precisó el jefe de la Unidad de Salud Animal de Xalapa, José Luis Ronzón Ronzón, al recomendar a los dueños de casas habitación o departamentos que firmen documentos con los inquilinos en los que conste esto, para así evitar problemas con las justicia.



“Quien renta un inmueble es la persona responsable de esos animales porque están en su inmueble, esos perros, esos gatos los dejaron en su inmueble y ellos realmente no hicieron nada, no pusieron cláusulas”, dijo en entrevista telefónica.



Asimismo, recordó que el propietario del inmueble donde fue abandonado un animal se consideraría legalmente como su poseedor, así hubiese sido llevado y dejado por la o las personas que rentaban este espacio para vivir.



Ronzón Ronzón consideró que no siempre se firman contratos de arrendamiento, porque los dueños de las unidades habitacionales no siempre cuentan con permisos para rentarlas.



“Están rentando cuando no tienen el permiso para rentar y se les hace muy fácil llamar a la Unidad de Salud Animal porque dejaron esos animales abandonados y no, no están abandonados. Tú permitiste que tales personas vinieran a rentar y les permitiste los animales”, insistió.



El funcionario municipal enfatizó que no es malo que se alquilen casas o departamentos a personas con mascotas, sino que no se establezcan condiciones como las de identificarlas con placas, conocer el veterinario que ve por su salud o que ante el abandono se notificará a las autoridades correspondientes.



“Dejan abandonados a los animales y quieren que nosotros resolvamos esa situación, cuando es una situación entre particulares, quien renta y la poseedora del inmueble. Abandonar a un animal está tipificado como delito y nosotros tenemos que hacer valer el Reglamento de Bienestar Animal”, puntualizó.



Expresó una vez más que en casos de abandono de mascotas, se debe notificar a las autoridades pero hay que estar consciente que se debe conocer de quién son éstas y en caso de no saberse, el responsable será el dueño del inmueble donde permanecen.