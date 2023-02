Dueños de la ex fábrica de Río Blanco ignoran declaratoria de riesgo por barda perimetral

A un año de haber sido notificados por el Ayuntamiento de Río Blanco, propietarios de la ex fábrica textil, ignoraron la declaratoria de riesgo de colapso de 560 metros lineales de barda perimetral, propiedad de la factoría.Por ello, el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García anunció que el Cabildo del Ayuntamiento avaló la clausura del inmueble al cual ya no tendrán acceso ni propietarios ni apoderados."Se apercibió a los propietarios en diversas ocasiones pero hasta el momento no han dado cumplimiento a la promesa de reparar la barda, por lo cual una de las medidas para salvaguardar la integridad de los peatones fue la de cerrar el paso a la circulación en la acera.Ante la omisión de los propietarios a la última notificación la autoridad acordó en cabildo clausurar el inmueble, debido a que la barda de la ex fábrica de Río Blanco representa un riesgo latente y en cualquier momento puede desplomarse poniendo en riesgo a la población", señaló.Pérez García dijo que son una administración responsable y en estos días se reunirán con el equipo jurídico para proceder a la clausura del inmueble como una medida de precaución para que la gente no salga lastimada por algún accidente."Se agotó el diálogo con los dueños del inmueble, pero nadie le ha dado mantenimiento a la barda por lo cual el equipo jurídico toma cartas en el asunto. Algunos piensan que la fábrica es parte del ayuntamiento pero esa es de particulares, con quienes ya tuvimos muchas reuniones.En cada reunión se han presentado diferentes personas que se sustentan como dueños, pero que no dan la certeza de que lo sean y en la última reunión ya no asistieron", señaló.