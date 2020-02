Dueños de predios o inmuebles en desuso ahora tendrá la obligación de mantenerlos limpios

Las personas físicas y morales propietarias o poseedoras de predios en estado ruinoso, en desuso o en uso, edificados o no, ya están obligados a sanearlos, limpiarlos y mantenerlos en condiciones óptimas de salud e higiene, tanto al interior como al exterior.



Y los Ayuntamientos de la entidad deben implementar programas que motiven a los propietarios y poseedores a tener en óptimas condiciones de limpieza, seguridad y sanidad, sus predios y bienes inmuebles, y realizarán inspecciones en los predios y bienes inmuebles en desuso para efecto de verificar las condiciones de limpieza y sanidad y conservación que se exige.



En caso de desacato, el servicio de limpieza y saneamiento será prestado por el Ayuntamiento a costa del propietario o poseedor, que habrán de pagar de acuerdo al costo del arrendamiento de la maquinaria y la mano de obra utilizada para llevar a cabo el servicio, aunado a una multa de entre 476 pesos a 9 mil 470 pesos.



Este sábado entró en vigor la reforma que adiciona diversas disposiciones del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, con la finalidad de evitar que ese tipo de predios sean puntos de generación de fauna, flora nociva y focos de infección, en el mejor de los casos, o que incluso, sirvan para que se cometan actos delictivos.



En caso de que algún propietario o poseedor haya sido requerido por el Ayuntamiento, si admite su responsabilidad respecto a la limpieza y conservación de sus bienes inmuebles y acepta tomar las medidas correctivas pertinentes, firmará un convenio para que, en un plazo que no exceda de 30 días naturales, haga la limpieza y saneamiento del predio.



Si trascurridos los plazos concedidos a los responsables para corregir las irregularidades detectadas, aquéllos no lo hicieren, la autoridad municipal, sobreponiendo a la utilidad privada, el interés público, la sanidad y la seguridad de la comunidad, si lo considera pertinente podrá llevar a cabo a cuenta del propietario o poseedor las obras o acciones que correspondan para corregirlas, quedando éstos obligados a liquidar el costo de ellas al Ayuntamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.



El importe de dichas obras o acciones tendrá el carácter de crédito fiscal de conformidad con lo dispuesto en las leyes respectivas.



Además, cualquier persona podrá presentar denuncia ciudadana ante el Ayuntamiento por algún predio o bien inmueble que no cumpla con las especificaciones.



Las reformas definen que el predio ruinoso es aquel que se encuentre edificado y ocupado total o parcialmente, cuya estructura esté en mal estado o en riesgo de desplomarse.



El predio en desuso es aquel que, edificado o no, representa un riesgo para la salubridad de los vecinos; y el predio en uso es aquel habitado o no, que al igual que los otros dos casos, no reúne las condiciones de limpieza, sanidad y conservación.



También es obligación de los propietarios o poseedores cercarlos, o en su caso, bardear los lados que colinden con la vía pública e instalar una puerta de acceso; y podar periódicamente las ramas de los árboles que invadan la vía pública y predios colindantes que se encuentren dentro de su propiedad.



En aquellos que por algún motivo tengan que almacenar materiales de construcción como arena, piedra, grava u otros, deberán estar separados al menos metro y medio de los muros colindantes; y deberán aantenerlos en buen estado físico, con la finalidad de evitar deterioros al patrimonio o contingencias dañosas a terceros.