Dueños de terrenos encarecen lotes cuando los quiere el Ayuntamiento, en Tequila

Propietarios encarecen la venta de predios hasta en un 100 por ciento, cuándo se enteran que existe algún interés de instancias del gobierno para concretar algún proyecto, o bien cuando hallan agua o los atraviesan manantiales.Con esta limitante es casi imposible concretar algún proyecto, señaló el alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, al señalar que los predios que adquieren los Ayuntamientos siempre serán en beneficio de la población.Dijo que cuando se adquieren predios, se destinan para la construcción o ampliación de una escuela, biblioteca, o área de esparcimiento y en ello los particulares deben ver el beneficio y no obstruir el desarrollo por tema económico.Por citar un ejemplo, señaló que un terreno de 20 por 20 que llega a tener agua de pozo o paso de manantial, se llegan a cotizar hasta en un millón de pesos, a pesar de que el agua es propiedad de la nación.Y es que ante la necesidad que enfrentan unas 3 mil familias asentadas en 42 comunidades por servicio de agua potable, los terrenos se encarecen y afectan por igual a particulares o instancias del Gobierno que buscan concretar un proyecto.Por esta condición muchas de las obras que se planean no se pueden ejecutar debido a que las mismas familias impiden el desarrollo del municipio, indicó.En Tequila, hay comunidades con muy alta marginación que requieren ayuda adicional con obras prioritarias en materia de educación y salud, por lo cual añadió que si bien esperan no un incremento en el presupuesto, cuando menos que no se los recorten.