Dulce Méndez de la Luz trabajará por revertir pobreza y marginación en Xalapa

“Actualmente la ciudad de Xalapa se encuentra dividida en dos: aquella que está conformada por la clase media, fraccionamientos y plazas comerciales; y el otro Xalapa, es el de la pobreza y marginación”, así lo dijo la candidata del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la diputación federal de distrito 10, urbano, Dulce Méndez de la Luz Dauzón, tras recorrer la colonias durante su campaña.



La Legisladora en entrevista para alcalorpolitico.com, mencionó que la falta de acceso a los servicios de salud; la inseguridad, la crisis económica y falta de obra pública, son las necesidades que imperan entre los xalapeños.



“Me impactó ver toda la necesidad que hay. Y ver que nuestro presidente municipal, Hipólito Rodríguez, se ha dedicado a regresar el dinero. Es una situación impactante. En Xalapa hay muchas cosas qué atender. Las autoridades tienen el cinismo de regresar el dinero para usarlo en las campañas. Eso es la realidad y lo tengo que decir”, explicó.



Ante la falta de empleo y disminución de los ingresos económicos de la población, Méndez de la Luz Dauzón, aseveró que de ganar la elección, insistirá en impulsar la iniciativa de Ley que contempla como responsabilidad del Estado otorgar un Ingreso Mínimo Vital para situaciones de emergencia a todos aquellos que lo necesiten.



“Esto ya lo hacen en otros países. Pero primero se tiene que trabajar con el INEGI y el CONEVAL para que el dinero llegue a las personas que sí lo requieren. Estos programas que hay del Gobierno Federal no tienen reglas de operación claras. Equivocadamente reparten el dinero de manera igualitaria. Hay adultos mayores que tienen una pensión y que tienen empleo y no tienen esa necesidad”, puntualizó.



Respecto de las áreas de seguridad, sostuvo que crear una carrera policial con grado de licenciatura ayudaría a evitar la corrupción y crear un ambiente de cercanía, pues dijo, actualmente, la ciudadanía le teme a las fuerzas de seguridad.



“No todos los policías son malos, sin embargo la mayoría de ellos carecen de preparación, ganan muy poco y sus prestaciones son mínimas. Es necesario dignificar la carrera policial”, comentó.



Trabajar por las mujeres, los niños, las niñas y las personas con discapacidad, ha sido en uno de sus proyectos desde su desempeño como diputada, ya que recordó el trabajo y la lucha que se realizó en apoyo de las Estancias Infantiles.



“Desaparecieron el programa de Estancias Infantiles, desaparecieron el programa de refugios para mujeres violentadas. Eso no lo podemos permitir y lo vamos a revertir. Vamos a recuperar las Estancias Infantiles con reglas de operación adecuadas. La violencia contra las mujeres es grave. Veracruz es uno de los primeros lugares en feminicidios y aún así, se cancelan los refugios para mujeres. Seguiré trabajando por el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, su inclusión laboral y evitar acciones que los marginen y discriminen”, detalló.



Aunado a ello, reiteró que al promover la reforma constitucional en materia de educación inicial, se logró que los niños y las niñas tengan garantizado su derecho a la educación temprana.



Proponer la ampliación de las licencias de maternidad y paternidad, es otra de las propuestas de su agenda política, pues mencionó que con esto, se buscaría una verdadera equidad de género.



“Actualmente, la Ley Federal del trabajo otorga 12 semanas de licencia por maternidad. A los hombres se les dan únicamente 5 días de licencia, 5 días no es nada, yo lo viví. Si estamos hablando de equidad y de igualdad, pues también es para los hombres, ellos también tienen esos derechos. Tenemos que ampliar la licencia de paternidad”, explicó.



El medio ambiente está jugando un papel fundamental entre las propuestas de los cambiados y candidatas, en este caso, la aspirante a la Diputación Federal aseguró que dentro de la plataforma legislativa de MC se ha señalado constantemente la importancia que tiene las energías limpias para el cuidado del planeta.



“Actualmente el Gobierno le está apostando a la prehistoria, al petróleo, a las refinerías, a lo que contamina, a lo que cada vez tiene menos valor. Vamos a revertir el error y apostarle a las energías limpias”.



También lamentó que durante los recorridos por las calles de la ciudad los padres de familia se acerquen a solicitar equipo de cómputo para sus hijos, ya que muchos de ellos no pueden tomar clases por la falta de computadoras a lo que se suma la falta de Internet.



“Tenemos que apoyar a los niños y jóvenes porque muchos de ellos dejaron de estudiar y se les truncan muchas posibilidades de salir. Por ello, es necesario ayudarlos con el acceso a Internet gratuito”.



Siendo una votación histórica este próximo 6 de junio, la candidata a la Diputación Federal lanzó un llamado a los votantes para que se elija a la verdadera oposición.



“Estoy buscando la reelección porque sí tengo cara y yo sí legislé; tengo trabajo legislativo. También he estado cerca de la gente y si yo no hubiera trabajado la verdad me daría vergüenza venir a decirle a los xalapeños. Yo no quiero que mi hija crezca en una dictadura. Tenemos que votar nuestra verdadera oposición para rescatar la democracia. El abstencionismo es el peor enemigo de la democracia. Me atrevo a pedir el voto porque hay trabajo hecho y tengo resultados”, finalizó.