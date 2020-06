Durante aislamiento, 29.9% menos “accidentados” por violencia familiar en Veracruz

Datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indican que del 1° de enero al 23 de mayo del año en curso –que incluyen dos meses del obligado aislamiento en casa debido al COVID-19–, los “accidentados” por violencia intrafamiliar en la República Mexicana, descendieron en 44 por ciento por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en el Estado de Veracruz fue del 29.9 por ciento menos.



Como se recordará, en el caso de la entidad veracruzana el obligado aislamiento inició formalmente el 20 de marzo y en algunos casos el 24 de ese mismo mes, lo que ha mantenido en sus hogares a millones de personas.



En su “Boletín epidemiológico” número 22, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, reportó que del 1° de enero al 23 de mayo, a nivel nacional se registraron 18 mil 904 “accidentados” por violencia intrafamiliar de los cuales 1 mil 479 son varones (7,8%) y 17 mil 425 mujeres (92.1%)



Esta cifra, resulta 44 por ciento menor a la del mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron a 33 mil 773 “accidentados”.



La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, define en el numeral 4.27. como violencia familiar “el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurran.”



La definición no limita la violencia al ámbito del hogar, contempla la posibilidad de que la misma ocurra en lugares públicos sin importar la relación de parentesco.



Con base en datos del “Boletín epidemiológico” número 22, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, si bien es notable el descenso en el número de personas “accidentadas” por violencia intrafamiliar, no en todos los Estados de la república se da la misma situación, según indican las siguientes cifras:



Guanajuato, 2 mil 501 (en el mismo periodo del 2019 fueron 2 mil 504)

Estado de México, 2 mil 83 (en el mismo periodo del 2019 fueron 5 mil 527)

Guerrero, 2 mil 60 (en el mismo periodo del 2019 fueron 3 mil 32)

Hidalgo, 1 mil 855 (en el mismo periodo del 2019 fueron 1 mil 868)

Veracruz, 1 mil 384 (en el mismo periodo del 2019 fueron 1 mil 977)



En estas cinco entidades federativas juntas, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal registró 9 mil 983 “accidentados” por violencia intrafamiliar, cifra que representa el 52.8 por ciento del total que ascendió a 18 mil 904 en el periodo del 1° de enero al 23 de mayo del año en curso.



Para la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la violencia es un problema social y de salud naturalizado que se reproduce a través de la ideología, de las instituciones, del imaginario social y grupal. Las relaciones asimétricas de poder entre las personas, así como de las desigualdades sociales son dos de sus causas lo que explica por qué hay personas o grupos que son más susceptibles de vivir en situación de violencia.



No es casual que las mujeres, las niñas y los niños, los discapacitados, los ancianos, las ancianas, los indígenas, las minorías sexuales sean más vulnerables a la violencia debido a la posición de subordinación que ocupan en la sociedad.