Durante asalto, balearon a mujer de “Compartamos”, en Alvarado

En la colonia Playa de la Libertad, en el municipio de Alvarado, dos desconocidos con pistola y cuchillo, asaltaron a una joven mujer para quitarle el dinero del pago de “Compartamos”, dejándola lesionada de un disparo, movilizándose los elementos preventivos de varias corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja.



Esto se dio este martes por la mañana, en la calle Playa Azul, de la colonia Playa Libertad, en Alvarado. La agraviada, identificada como Janeth “N” de 26 años de edad, se percató que un hombre con casco de motociclista y cuchillo en mano ingresó al patio de su vivienda.



Ella corrió a llamar a su pareja y éste se encontró con el desconocido, pero llegó un cómplice con un arma de fuego, amenazándolos con dispararles si no les daban el dinero.



El delincuente disparó e hirió en la pierna izquierda a la mujer de 26 años de edad y el marido para que no la siguieran lastimando, les indicó donde estaba el dinero.



Los ladrones se apoderaron de unos 28 mil pesos en efectivo que eran para el pago de "Compartamos". Los asaltantes escaparon con rumbo desconocido para no ser detenidos.



Luego, los agraviados y vecinos reportaron al teléfono de emergencias del 911, pidiendo una ambulancia.



Los paramédicos de la fundación Los Amigos de Josu AC. dieron asistencia a la agraviada y la canalizaron al hospital, donde se reportó su estado de salud como estable.



A ese punto se movilizaron elementos de la Policía Estatal, Naval, Fuerza Civil y Guardia Nacional para tomar conocimiento, desplegándose en busca de los asaltantes, sin resultados positivos.



Las autoridades ministeriales realizaron las diligencias del caso y abrieron una carpeta de investigación al respecto.