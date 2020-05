Durante confinamiento por cuarentena, han asesinado a 22 mujeres en el Estado

Alerta el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) sobre el incremento de la violencia a las mujeres durante el confinamiento derivado de la pandemia por el COVID-19. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año se han registrado 34 muertes violentas de mujeres.



Los municipios de Papantla, Córdoba, Zongolica y Veracruz, es donde se han presentado el mayor número de casos, señaló Alma Celia San Martín Cruz, integrante del OCNF en Veracruz, registrando 22 asesinatos de marzo a mayo.



"De marzo que empezó esta pandemia a la fecha, hay un registro aproximado de 22 mujeres asesinadas en el Estado, siendo el mayor número en Papantla, Córdoba-Orizaba, Zongolica y Veracruz. También hay que mencionar que hay dos tentativas de feminicidios, una en Córdoba y la otra en Acultzingo; en ambos municipios, las parejas que intentaron asesinar a sus mujeres afortunadamente no lo lograron. Es parte de la situación que se vive en esta temporada de confinamiento justamente por el COVID-19 acá en Veracruz", comentó.



Asimismo, advierten que la disminución de denuncias relacionadas a la violencia contra las mujeres a nivel nacional no significa que no haya agresiones ni que se haya erradicado el delito.



"Si bien el número de llamadas que se documentaron no son las mismas, advertir la disminución del delito sin tomar en cuenta el contexto social y sanitario actual en el que nos encontramos es irresponsable y carente de perspectiva de género, ya que muchas mujeres se encuentran sin la mínima posibilidad de denunciar las agresiones de las que pudieran estar siendo objeto en sus hogares por parte de sus esposos, padres, familiares, etcétera", se lee en un pronunciamiento realizado por el OCNF.



Se reprocha también que las autoridades encargadas de la procuración de justicia, han disminuido la capacidad de atención a las mujeres en el marco de la contingencia sanitaria.



Lejos de presentar "acciones estructurales" que deben implementarse para garantizar la seguridad de las mujeres, se implementan campañas que reproducen la violencia durante el confinamiento.



"Contrario a ello, vergonzosamente vemos cómo las autoridades federales lanzan campañas como Cuenta hasta 10, que reproducen la violencia contra las mujeres, dejan la responsabilidad a las víctimas y desdibujan los delitos reduciéndolos a estados de ánimo”.