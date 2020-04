Durante crisis, quien Gobierna debe escuchar a todos: Diócesis de Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, aseguró que en este tiempo de crisis, quien encabeza la vida nacional le toca escuchar a todos los sectores y agregó que este momento no es de divisiones ni de fracturas.



"En tiempos de crisis lejos de buscar la fractura, se debe buscar el diálogo, la responsabilidad y la unidad. Por un lado a quien compete encabezar la vida nacional, le toca escuchar y eso vale a todas las instituciones, quien está a la cabeza debe escuchar a quienes están colaborando con él".



En este sentido añadió que no se pueden cerrar los oídos, especialmente en temporada de crisis, por otro lado añadió que es comprensible que algunos se sientan no escuchados y se perciba insensibilidad.



"No es tiempo de las fracturas sino que es momento para la unidad, se deben dejar intereses de tipo político y se debe privilegiar la busqueda del bien común y es cierto que se debe de presionar para que se tomen las medidas necesarias pero no a base de la ruptura, sino de otros mecanismos que se pueden manejar, de lo contrario se podría gestar un ambiente sino de ingobernabilidad sí de fragmentación".