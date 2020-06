Durante cuarentena, aumentó trabajo para Bomberos de Coatepec

El comandante del Cuerpo de Bomberos en Coatepec y la Región, Diego Solano Montano, informó que los servicios de emergencia se han “disparado” durante el confinamiento por la contingencia sanitaria.



Refirió que anteriormente esta agrupación atendía alrededor de 4 servicios diarios, mientras ahora son hasta 10.



Y es que dijo que el encierro está afectando a la ciudadanía que padece alguna enfermedad, como diabetes o hipertensión, siendo estos llamados a los que más acuden.



“Personas con diabetes, hipertensos, descompensados por el azúcar y se agravan en las noches, es lo que más se da, el encierro hace que comas demás, hay estrés y nervios”, dijo.



Además, el jefe de Bomberos señaló que si el tiempo es lluvioso, también incrementan los accidentes y por el contrario si se trata de calor, éste provoca que haya más fugas de gas.



“Antes acudíamos por un panal de avispas y un accidentes, unos 4 servicios diarios, había días que no teníamos nada pero ahora diariamente son 10 servicios. Si llueve no son 10, son 20 servicios, depende del clima, o si hace calor aumentan las fugas de gas porque se exponen al sol los tanques, hay gente que tiene tanques viejos y no le dan mantenimiento, en estos tiempos se triplicó la cantidad”, comentó.



Finalmente, dijo que el cierre de uno de los turnos de la Cruz Roja también ha disparado la atención de los Bomberos a la población.