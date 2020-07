Durante cuarentena, avistaron mantarrayas, tortugas y tiburones en Chachalacas

Los pescadores de la barra de Chachalacas han padecido también la crisis económica que ha generado la pandemia por COVID-19, sin embargo, han sido testigos de la belleza de la naturaleza en este tiempo en que las playas han permanecido sin turistas.Isaac Blanco Claudio dijo que esta pandemia les ha afectado debido a que los precios del pescado disminuyeron pero con la reapertura de negocios esperan que mejoren los precios de los productos del mar.“La verdad sí nos ha afectado bastante, porque en el mes de marzo que comenzó la temporada de peto hubo abundancia pero desgraciadamente el precio estuvo muy abajo, entonces sí nos afectó bastante”.Integrante de una cooperativa Triple S, Unidad de Producción Pesquera, lanchas pesqueras de barra de Chachalacas mencionó que no han dejado de trabajar, saliendo desde las 4:30 de la mañana, lo cual les ha permitido observar diversas especies marinas.“Hay mucha tortuga, se ven mantarrayas, apenas ayer o antier vimos un tiburón grande aquí cerca, frente a playa Juan Ángel, un tiburón grande que le llamamos arlequín, yo creo que estaba de una tonelada mínimo, sí estaba grande”, expresó.Celestino Álvarez Barradas comentó que sus ingresos disminuyeron considerablemente en esta pandemia porque el pescado no tiene precio, “hasta apenas ahorita ya empezó a valer más”.A Francisco Hernández García le preocupa que su familia llegue a contagiarse, ya que se trata de un pescador de bajos recursos a quien no le alcanza para pagar doctores o medicinas, “ojalá que no llegue a mi casa porque no tengo dinero para sacarlos adelante”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/