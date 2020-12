Durante diciembre han desaparecido cinco jóvenes, en Poza Rica

Durante el mes de diciembre se han registrado las desapariciones de cinco mujeres jóvenes, entre los 16 y 24 años de edad, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Norma Arango Gibb, detallando que de estos casos al menos ya se tiene reporte que una de ellas está bien, pero no se conoce aún su paradero.



De las cinco personas desaparecidas, la menor Alondra Milet Mendoza Tapia, quien es buscada por sus padres, ocupo nuevamente su cuenta personal en Facebook para informar por medio de un video que se encuentra salva y sana, sin dar a conocer su paradero y asegurando que salió del hogar familiar por supuestos maltratos.



Pero, se suman cuatro jóvenes desaparecidas y de estas se desconoce totalmente su ubicación, dijo la directora del IMM, Norma Arango Gibb, que hay preocupación pese a que familiares acudieron a la Fiscalía General del Estado, también se han movilizado organismos como Alerta Ámber como la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y se tiene en incertidumbre sobre su integridad física.



“Estamos cerrando el año duro, hay muchas mujeres sufriendo agresión ante la pandemia. Pero nos preocupan las cinco mujeres desaparecidas, se les está buscando. Solo de Alondra sabemos que está bien, pero de las otro cuatro no hemos sabido nada desde inicio del mes de diciembre y sus familiares están preocupados, porque no sabemos en manos de quienes están”.



Mencionó que, ante la contingencia sanitaria por coronavirus, también preocupa la violencia que sufren varias mujeres de Poza Rica, aunque no dio cifras, pero reiteró que el IMM está atendiendo a todos los casos de agresión para darles la ayuda.