Durante diciembre se duplicó el abandono de mascotas, en Xalapa

Rosario Garduza Calderón de Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa, aseguró que en la capital veracruzana ha crecido el abandono de mascotas durante el mes de diciembre, generando también la sobrepoblación de perros en situación callejera.“Ha incrementado el abandono y más en estas fechas, este último mes tuvimos más reportes de lo normal, como lo doble de otros meses anteriores. La gente no hace caso que debe esterilizar a su mascota para que no se esté reproduciendo sin control. Hay personas que los dejan en las calles y si son hembras corren el riesgo de que se estén cruzando y traigan más perritos a sufrir”.Descartó que el nivel de abandono se deba a una situación económica complicada, sino de una falta de sensibilidad; “yo creo que lo económico no tiene nada que ver, hay personas que son muy humildes hablando económicamente y tienen a sus mascotas bien, yo creo que nos falta hacer un poco de conciencia y sensibilizarnos un poquito más con los perritos y gatitos”.Patitas Suaves Xalapa se dedica a trabajar con perros rescatados de situaciones graves, en las que algunos incluso han sido macheteados o atropellados. Por lo que Garduza los reconoce como sobrevivientes merecedores de una segunda oportunidad.“Nosotros nos dedicamos a rescatar perritos en situación de calle que necesiten urgencias médicas, los gastos los cubrimos nosotros. Hacemos boteos, rifas, ventas, hacemos de todo para poder solventar sus gastos”, comentó, destacando que durante el mes de diciembre cuentan con cien perros en el refugio y en busca de un hogar para ellos.Aunque ha crecido el abandono en Xalapa también ha aumentado la cultura de la adopción, pues la animalista recordó que durante este 2022 Patitas Suaves ha dado ochenta perros en adopción, todos rescatados de situaciones graves. Siendo aumentado el número de personas conscientes de la importancia de adoptar mascotas.“Los estamos invitando a que no regalen cachorritos porque en algunos meses van a crecer, se van a dar cuenta que hacen travesuras y los van a echar a la calle, sí ha incrementado el abandono, por eso los estamos invitando mejor a adoptar”, instó Garduza Calderon.Instó a la ciudadanía interesada en recibir más información acerca de la adopción o interesados en hacer donaciones, a comunicarse con Patitas Suaves a través de Facebook como: Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa o al WhatsApp 2281268827.