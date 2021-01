Durante febrero, seguirán descuentos por pago de predial y Limpia Pública, en Xalapa

Con el fin de dar mayor facilidades a los ciudadanos de contribuir con el pago del Predial y Derecho de Limpia Pública 2021, ediles del Ayuntamiento de Xalapa, aprobaron extender hasta el 28 de febrero el beneficio de 20 por ciento de descuento a la población en general y el 50 por ciento para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad.



El regidor Eric Omar Rodolfo Juárez Valladares, titular de la Comisión Edilicia de Hacienda, comentó que originalmente el plazo para obtener descuentos se vencía el 31 de enero; sin embargo, se determinó ampliarlo para apoyar la economía de las familias xalapeñas.



"Esto es particularmente para apoyar a quienes a causa de la pandemia generada por la enfermedad COVID-19 no han podido acudir a los distintos módulos de cobro".



Además, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, se autorizó ampliar a todo febrero el Programa de Condonación de Multas y Recargos en el pago de refrendos de cédulas de empadronamiento y licencias de funcionamiento para giros comerciales A, B, C y C+, esto a causa de los efectos negativos que ha generado la pandemia en pequeñas y medianas empresas.



"Esta es una propuesta en un esfuerzo más por apoyar a nuestros empresarios que se han visto afectados por los efectos de la pandemia", concluyó.