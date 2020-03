Durante Gobierno de Fidel Herrera, regalaron contratos millonarios a farmacéutica

En la conferencia matutina de este miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, confirmó que mantiene abierta una investigación a la empresa GFE por defraudación fiscal y corrupción, farmacéutica “consentida” en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que también fue beneficiada por el Gobierno de Veracruz.



De acuerdo con la información presentada, la empresa registra a 5 accionistas, siendo la madre, el padre y 3 hijos.



Nieto Castillo refirió que sólo de 2013 al 2018, GFE tuvo contrataciones con el Gobierno Federal por 89 mil 943 millones de pesos.



Además, destacó que en 2009, durante la administración del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, la empresa fue favorecida por un funcionario del Gobierno de Veracruz para ganar licitaciones por 5 mil millones de pesos.



Nieto Castillo expuso que la empresa no registra operaciones de comercio exterior que amparen la compra de medicamentos, lo que es destacable porque es una empresa comercializadora.



Añadió que los 5 integrantes de la familia realizaron transferencias internacionales de envío. Un hijo del fundador realizó, entre 2014 y 2019, envíos por 335 millones de pesos y 40 millones de dólares a Estados Unidos y 569 mil pesos a Rumania.



El padre envío, en diciembre de 2015, al menos 100 millones de pesos a Suiza y 64 millones de pesos a Estados Unidos a sus propias cuentas



Además, el segundo hijo envió mil 521 millones de pesos a cuentas de él mismo en Suiza y 84 millones de pesos y 7 millones de dólares a Estados Unidos. Finalmente, el tercer hijo envió 16 millones de pesos y 4 millones de dólares a Estados Unidos, detalló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.



“En el caso particular de esta empresa comercializadora de fármacos de manera especializada, hay contrataciones por 89 mil 943 millones de pesos durante la administración (federal) anterior”, destacó el funcionario durante la mañanera.



Nieto Castillo indicó que el esquema que se utilizó generalmente fue el mismo, ya que la empresa GFE fue beneficiada con adjudicaciones directas que no tienen un andamiaje jurídico y el número de trabajadores registrados ante el IMSS.



Además, después de la contratación gubernamental, los accionistas terminaron mandando el dinero fuera de las fronteras mexicanas.



Antecedentes de GFE



Cabe señalar que GFE alude al nombre de Grupo Fármacos Especializados (GFE), cuyo fundador es José Antonio Pérez Fayad.



La empresa fue inhabilitada por 2 años por la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador y multada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que le aplicó una multa por 905 mil 880 pesos por proporcionar información falsa en una licitación nacional consolidada celebrada por el IMSS, en 2017.



En Veracruz, también fue favorecida con contratos en los gobiernos de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes Linares.



GFE fue inhabilitada junto con Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimem) y Farmacéuticos Maypo, las cuales son mencionadas en estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y acapararon 62.4 por ciento de la venta de medicinas a dependencias tanto federales como estatales durante el sexenio de EPN.



López Obrador ordenó que se les impidiera participar en las licitaciones de 2019 hasta que la Secretaría de la Función Pública investigue y resuelva si obtuvieron sus contratos gracias a actos de corrupción.



De acuerdo con La Jornada, en una auditoría realizada en 2016 al gobierno de Veracruz, en la administración de Javier Duarte de Ochoa, SESVER le adjudicó de forma directa a GFE un contrato por 250 mil 673 pesos, mismo que formó parte de una serie de 10 convenios más firmados por esa misma vía con diversas empresas.