Durante la pandemia, aumentó consumo de bebidas alcohólicas: IMSS

Durante la actual emergencia sanitaria, el consumo de bebidas alcohólicas ha aumentado, el cual eleva su ingestión durante las fiestas decembrinas, a tal grado que este tipo de sustancias generan daños inmediatos en quienes lo ingieren, aseguró Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo del Hospital General de Zona (HGZ) Número 11.



El especialista señaló que, si las intoxicaciones agudas son habituales, el paciente tiene mayor probabilidad de desarrollar daños en el organismo de la persona que lo ingiere, aconsejándolos a moderar su consumo para evitar complicaciones de salud, como el desarrollo de cirrosis hepática.



Explicó que la cirrosis hepática es una enfermedad del hígado que se caracteriza por la inflamación del órgano y la formación de tejido cicatricial, lo que provoca un funcionamiento deficiente.



Los principales síntomas de la cirrosis hepática son fatiga, pérdida del apetito y debilidad; una vez que la enfermedad avanza, los cambios en el organismo son más evidentes: ictericia (coloración amarillenta de la piel), hinchazón en los pies, hemorragias en nariz y boca y en casos más extremos, pérdida de la conciencia.



El consumo de alcohol es una de las principales causas de esta afección, sin embargo, la hepatitis B y C, la diabetes, la obesidad y los triglicéridos altos, también son considerados factores de riesgo que pueden determinar su desarrollo.



Por ello, la recomendación médica es no ingerir bebidas alcohólicas en exceso de manera habitual, para no generar dependencia y daños severos a la salud.



En caso de beber alcohol para celebrar durante la temporada decembrina, se aconseja consumirlo responsablemente y con moderación.