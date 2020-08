Durante pandemia, Bomberos de Coatepec han visto “la muerte de varias personas”

“Hemos visto la muerte de varias personas en el momento, al trasladarlos, al ir por ellos. Hemos entablado pláticas, el cómo se sienten, cómo se siente su familia, el que puede ser que ya no regresen”, expresó el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región, Diego Solano Montano.



El bombero, con 30 años de servicio, relata cómo ha sido la pandemia y cómo él y sus elementos enfrentan cada día al virus del COVID-19 y a la muerte por su causa.



Y es que el Comandante, aunque admite que al acudir a los llamados de los pacientes confirmados o sospechosos intentan ser fríos pues las emergencias así lo requieren, el sentimiento les gana y padecen el dolor de los enfermos de Coronavirus.



El bombero explica que siempre deben enfrentar situaciones difíciles y duras, incendios y llamados de auxilio por distintas causas pero la situación que se vive rebasa muchos eventos que han pasado.



“En otros países, los cuerpos de rescate son atendidos por psicólogos, por las emociones que nos quedan, los rescatistas también sentimos y se nos queda el sentimiento. Tratamos de no meternos en las cuestiones familiares de los pacientes, tratamos de ser fríos pero es difícil que los sentimientos se queden al exterior”, señala.



Así, agrega que a la fecha han atendido una gran cantidad de enfermos de Coronavirus, hay quien muere pero también hay quien sobrevive a esto, lo que da fuerzas y aliento a estos elementos.



"Hemos atendido muchos casos positivos, hemos visto la muerte de varias personas en el momento, al trasladarnos, son muchos casos, hemos encontrado gente también que se recuperó del virus, eso nos alegra".



"Pero muchos no lo lograron, familias enteras que se contagiaron, fallecidos, son muchos casos que los Bomberos de Coatepec hemos tratado, nos empezamos a sentir cansados de ver tanta muerte, no puedes actuar ni puedes hacer más allá. Nosotros vemos el virus todos los días”, comenta.



Solano Montano finalmente expresa que una vez que la pandemia llegue a su fin, buscarán atención psicológica, pues es duro lo que viven.