Durante pandemia, Cáritas Xalapa ha hecho “un trabajo maravilloso”: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios felicitó a todas las madres este 10 de mayo y reconoció el trabajo realizado por Cáritas Xalapa durante 29 años de ayuda al prójimo.



"Una felicitación para las familias, para las mamás, para las abuelitas y todas las damas que tienen el don de la maternidad", dijo.



Durante la homilía dominical, destacó la labor que se realiza de manera diaria en Cáritas Xalapa: consultas médicas, despensas, alimentos, exámenes de laboratorios, apoyo en ropa, búsqueda de empleos.



"En estos días que estamos padeciendo la pandemia, han hecho un trabajo maravilloso; hay personas que han hecho donativos fuertes para atender a los más necesitados. Da gusto cuando uno ve que tanto el Gobierno, como muchos particulares están haciendo comida para muchas personas y los invitan, también sus despensas".



Mencionó que la Pastoral Social, no sólo comprende a Cáritas, sino también, en el ámbito de la salud, acciones que se están viendo en esta contingencia.



"La pastoral de la salud ahorita tiene un papel sumamente importante en esta pandemia y que se trata de la atención tanto de los enfermos que están en sus casas, como en los hospitales, sanatorios y en las clínicas".



Lamentó que este problema de salud, impida que que los sacerdotes se acerquen a la familia y al mismo enfermo, por lo que dijo, las oraciones se hacen de lejos.



"Esta pandemia, no nos permite mucho porque cuando alguien está infectado, no se le puede acercar nadie, no siquiera el sacerdote, solamente que se ponga los trajes especiales. Por eso hacemos la oración de lejos, tenemos que evitar las conglomeraciones".



Así también, dio a conocer que los trabajos de la iglesia, también incluyen a los distintos penales de la región, apoyo a migrantes en otros puntos, mujeres embarazadas y cuidado al medio ambiente.



Para finalizar, pidió a todos, continuar con la oración hacia los enfermos por COVID-19, médicos, enfermeras y todas autoridades del sector salud.