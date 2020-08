Durante pandemia, IMSS Veracruz Sur lleva 2 mil nacimientos

Desde que inició la pandemia por COVID-19 y hasta el cierre de julio, en los hospitales de la Delegación Veracruz Sur del IMSS se han atendido cerca de 2 mil nacimientos, entre estos de gemelos y trillizos.



Dentro de las medidas que se incluyen para las embarazadas es separarlas del resto de los derechohabientes. En el caso de mujeres en proceso de gestación con síntomas de COVID-19, se les asigna un área especial.



Al ser un servicio prioritario, la especialidad de ginecología y obstetricia ha ofrecido atención ininterrumpida a cientos de mujeres embarazadas que acuden a control y vigilancia, para contribuir a que los nacimientos lleguen a un feliz término, y en caso de identificar alguna sintomatología de alarma, actuar de inmediato.



Derivado de la emergencia sanitaria, en las nueve unidades hospitalarias en Veracruz, se aplican protocolos de higiene, limpieza y protección de las pacientes.



Aunado a los filtros sanitarios que se ubican en los accesos de cada hospital, se realizan acciones de sanitización a quienes ingresan a los servicios de ginecología, para evitar infecciones.



Además, se realiza limpieza exhaustiva con materiales de desinfección en los espacios físicos de consulta externa, exploración, tococirugía y quirófanos.



Estos dos mil partos fueron registrados en el Hospital General Regional, en Orizaba, y los Hospitales Generales de Zona No. 8 en Córdoba, No. 32 en Minatitlán, No. 35 en Cosamaloapan, y No. 36 en Coatzacoalcos.