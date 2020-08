Durante pandemia, nula impartición de justicia en Veracruz, fustiga abogado

El abogado Arturo Salazar Baltazar, titular del despacho jurídico ADVOKASI, lamentó que el gremio de abogados en el Estado de Veracruz se esté viendo muy afectado y mermado por la pandemia COVID-19.



"La impartición de justicia en el Estado está muy retrasada. Desde marzo, estamos prácticamente con una justicia de muy mala calidad, prácticamente no hay impartición de justicia".



Expuso que se trató de implementar un sistema de citas que les daba seguridad de iniciar actividades el pasado 3 de agosto pero no fue así.



"Se trató de implementar un sistema de citas, un sistema donde dijimos que a partir del 3 de agosto iba a empezar a funcionar. Una cita cada media hora, cada 45 minutos para recibir un escrito, eso es una burla".



Salazar Baltazar mencionó que se trató de innovar en la entidad con un juzgado digital, el cual tenía las mejores intenciones pero estaba mal estructurado y jurídicamente inválido.



"El juzgado digital era jurídicamente inválido porque no se reformó la ley del Poder Judicial para adecuar la impartición de justicia a una cuestión judicial que fuera propiamente tecnológica y que fuera propiamente mediante escaneo".



Consideró que por lo menos 16 mil personas pertenecientes al distrito de Xalapa se encuentran sin impartición de justicia.



"Si estamos hablando nosotros de 4 juzgados familiares, son casi entre 8 mil y 10 mil expedientes. Imagínense 8 mil asuntos derivados de personas en la que la contienda son por lo menos dos; estamos hablando de 16 mil personas que se están viendo afectadas en la impartición de justicia".



Resaltó que todos los sectores de la población requieren de un abogado para tratar cualquier problemática, desde el ámbito rural y urbano.



"Se necesita todo tipo de abogados, realmente necesitamos de todos, porque una persona de campo, una persona humilde, no le va a tener la misma confianza a alguien de prestigio, un abogado reconocido, como la confianza que le pueda tener a un abogado que ande en las calles, que ande en las colonias, que ande haciendo causa social", concluyó.