Durante pandemia, se han metido a robar 4 veces a primaria de Veracruz Puerto

Desde que se suspendieron las clases por la pandemia del COVID-19, la escuela primaria “Carmen Serdán” ha sido saqueada en 4 ocasiones, denunció la directora del plantel ubicado en la colonia Astilleros, Udelbina Gamboa Jiménez.



A lo largo de los robos de los que han sido víctima, los amantes de lo ajeno se fueron llevando el equipo que tenían hasta dejarlos sin nada.



Climas, computadoras, equipo de sonido, herramientas y grabadoras es lo que han robado, además de ocasionar daños en la institución educativa.



"Ya acabaron con todo", externó la Directora al precisar que en los últimos 4 años han sido blanco de por lo menos 20 robos.



“Ya no queda nada, los ladrones ya se llevaron todo, hemos sido víctimas de 20 robos en dos años, los papás deben estar reponiendo las cosas que se llevan pero ya no se puede costear. Ya acabaron con todo”, dijo.



Los padres de familia y la Dirección del plantel han solicitado al Ayuntamiento de Veracruz y a la Secretaria de Educación de Veracruz el apoyo para la edificación de una barda, sin embargo, la pandemia, ha detenido todas las gestiones.



Asimismo, precisó que sí han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Veracruz tras cada robo.



“Hemos puesto las denuncias y no hemos tenido ninguna respuesta, sólo el Ayuntamiento que prometió apoyarnos con la barda pero se atravesó esto de la contingencia y los ladrones aprovecharon para llevarse lo poco que había”, dijo.



La escuela primaria "Carmen Serdán" se ubica en colonia "las Brisas", en la zona norte de la ciudad de Veracruz.