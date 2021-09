Durante sismo, se quedaron atrapadas en elevador de IMSS Orizaba

Durante el sismo de este martes, dos mujeres se quedaron atrapadas en el elevador del Hospital General Regional del IMSS de Orizaba, informó el comandante de Bomberos, Manuel Jiménez Cadenas.



Explicó que el elevador apenas iba a subir, pero se quedó atascado y las puertas no abrían.



Por ello, acudieron a sacarlas, para lo cual tuvieron que ocupar la herramienta llamada “quijadas de la vida”.



Jiménez Cadenas explicó que este fue el único incidente y destacó que hoy en día los ciudadanos tienen una mayor conciencia de la prevención del riesgo, lo que se constataron al recorrer calles tras el sismo, observando que había gente fuera de sus casas y comentaban que no sabían si iba a haber una réplica.



Por ello, afirmó que las personas ya saben qué hacer, saben que hay que salir de los edificios de manera rápida pero ordenada y eso quiere decir que la protección civil está funcionando y eso ayuda mucho a los cuerpos de emergencia.



Respecto a si serviría la instalación de una alerta sísmica, Jiménez Cadenas apuntó que sin duda permitiría prevenir a la población y en ese sentido, todo con lo que se pueda contar, es bueno.



Mencionó que tras el sismo, no entraron llamadas de emergencia, pero se iniciaron recorridos y se constató que la infraestructura urbana y habitacional se veía en buenas condiciones.