Durante trasmisión en vivo, Obispo de Orizaba ora por enfermos de COVID-19

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, rogó esta tarde en el marco de la Jornada Nacional Penitencial, por los enfermos de COVID-19, por los médicos, por los policías y demás personas que tienen que trabajar en esta época de coronavirus pero también clamó para que cada persona no propague el virus y también por la conversión del corazón.



A través de una transmisión en vivo, el prelado, al hacer oración en capilla privada y respetando las medidas de prevención por el COVID-19, dirigió a los fieles oraciones y rezos, aquí pidió por fortaleza para los enfermos, por las autoridades, por los líderes religiosos que sepan guiar a la grey en esta época. "Ayúdanos a no propagar el virus, a protegernos y no contagiar, ayuda a los médicos y enfermeras, a los policías, a quienes tienen que seguir haciendo estos servicios".



Después de leer el evangelio, expresó que además de esta pandemia, hay muchas cosas por las cuales se debe pedir a Dios, entre estas que termine la violencia.



"Ahora estamos agobiados por esta pandemia pero hay otras situaciones de dolor y sufrimiento, tantas enfermedades, cosas del corazón egoísta que lastima. Quien se olvida que somos hermanos y produce dolor y muerte en la violencia, en los diferentes tipos de corrupción y abuso de poder, en el tipo de relaciones humanas de trabajo, de justicia. Hoy, Dios nos invita a volver la mirada a él en este viernes de dolores", exhortó.



Rogó, unido a la iglesia del mundo y la de México, para que todos conviertan el corazón y se vuelvan a Dios. "Nos presentamos ante ti que eres intercesor ante el Padre, para pedir en esta grave contingencia por todos los que sufrimos de diferentes maneras, en especial te pedimos que tengas misericordia de nuestra debilidad y pecados y concédenos la gracia de la salud espiritual y corporal en especial a los que sufren de esta pandemia".



También pidió para que el corazón esté listo para celebrar y recordar la pasión de Cristo, de igual manera clamó porque en la Diócesis de Orizaba en actitud de penitencia vivan las personas. "Estos días han sido de encuentro, de estar en casa, de conocernos más y siempre estar muchas horas juntos nos permite conocer nuevos aspectos de la vida del otro, ayúdanos a vivir el encuentro en familia y que podamos ofrecer los sufrimientos de la vida diaria", pidió.



También rogó que todos puedan ser misericordiosos, que procedan al arrepentimiento y la reconversión del corazón y por ende a la reconciliación.