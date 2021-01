Earth Mission brindó atención médica a “tigrillo” atropellado

Un felino de la especie "tigrillo" de entre 1 y 2 años fue encontrado presuntamente atropellado en la carretera Veracruz-Xalapa, durante la noche del pasado sábado.



Fueron los habitantes de la zona, quienes se percataron del estado del animal que se encuentra en peligro de extinción y pidieron ayuda a la asociación "Earth Mission" para darle atención médica y dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).



"Este ejemplar fue encontrado por un grupo de ciudadanos en la carretera que va de Xalapa a Veracruz, no te puedo revelar el punto exacto para no fomentar la caza furtiva, fue a las afueras de la urbanidad pero muy cerca. Fue encontrado en la carretera y se presume un atropellamiento", dijo Sergio González, de Earth Mission.



El felino, que presentaba fractura en cráneo y mandíbula, fue intervenido por el médico veterinario Alberto Ojeda, quien quedó a resguardo del tigrillo y tras ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra estable.



Seguirá en observación y cuando se encuentre en condiciones será liberado en un espacio que no será revelado para evitar a los cazadores.



"Iba conmocionado, presentaba fractura en el cráneo, fractura en la mandíbula a la mitad y un hematoma en uno de sus ojos, además de la deshidratación que traía. Fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer en el centro de salud animal (...) todo ha sido particular, se le dio aviso a PROFEPA, está enterado y entregó el acta de depósito al médico, todo ha sido solventado de manera particular por la gente que lo rescató".



Este es el segundo felino en peligro de extinción que es rescatado en condiciones similares en menos de un mes.



Anteriormente encontraron un ocelote en la zona de Alvarado.