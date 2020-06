La asociación ambientalista "Earth Mission" anunció que suspenderá el rescate de fauna silvestre porque ya no cuentan con recursos para realizar estas labores debido a que la recaudación que tenían con proyectos de educación ambiental se frenaron por la pandemia del COVID-19.



Además, las políticas ambientales del gobierno federal y recorte de recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no contempla apoyo a las asociaciones ambientales, señaló el presidente de Earth Mission, Sergio González.



"Las políticas del gobierno federal en materia de conservación, excluyen a las asociaciones civiles para concursar por apoyos para la preservación de nuestras especies. Invitamos a la ciudadanía a llamar a las autoridades en caso de requerir apoyo con fauna silvestre ya sea a PROFEPA SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz".



Recordó que durante 3 años de participación activa en el rescate, se logró intervenir a más de mil ejemplares de fauna en riesgo.



Incluso en el refugio de Earth Mission se han canalizado por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ejemplares para resguardo, aun así, no hubo apoyo en recursos.



Aunque no acudirán al rescate de especies, en caso de que las autoridades federales no den respuesta a los llamados de la ciudadanía, se recibirán a los animales en peligro directamente en el refugio.



"En caso de no encontrar respuesta por parte de alguna de estas autoridades, con gusto podremos seguir ayudando a los animales directamente en nuestras instalaciones".



Cabe recordar que en dos ocasiones desde el inicio de la contingencia sanitaria, ya se había tenido problemas económicos, sin embargo, la sociedad civil apoyó con aportaciones económicas.



En esta temporada de confinamiento, el rescate de ejemplares silvestre se incrementó y continuaba trabajando sin financiamiento.