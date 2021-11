Ebrard descarta que AMLO, Trudeau y Biden aborden Reforma Eléctrica

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó que los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; Canadá, Justin Trudeau; y Andrés Manuel López Obrador vayan a abordar la Reforma Energética como uno de los temas en la cumbre trilateral.En breve conferencia de prensa a las afueras de la Embajada de México en Estados Unidos, donde informó a detalle el intinerario del presidente López Obrador para el jueves, el canciller negó que se tenga programado hablar sobre la reforma energética, además del programa migratorio del gobierno estadounidense "Quédate en México"."No está planteado como un tema importante, pero puede ser que lo planteen", dijo Ebrard sobre la reforma constitucional que ha generado preocupación a empresarios y legisladores de Estados Unidos.Sobre el programa migratorio "Quédate en México", Ebrard dijo desconocer si el gobierno de Biden planteará algo al respecto, aunque aseguró que informará públicamente en caso de que se aborde el tema.No obstante, en lo referente a una virtual regularización del estatus migratorio de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos, el titular de Relaciones Exteriores reiteró la posición del presidente López Obrador a espera de que el congreso de ese país apruebe la medidaDe cara a la Cumbre de Líderes de América del Norte, Ebrard aseguró que la expectativa es que habrá un diálogo positivo, pero no descartó que pueda surgir un tema que genere diferencias entre México, Estados Unidos y Canadá.“Nuestra perspectiva es que vamos es que vamos a tener un diálogo positivo, tenemos una visión optimista de esta reunión, no quiere decir que no pueda surgir un tema donde haya diferentes posturas”, estimó.En su conferencia mañanera de este miércoles en Cancún, el presidente López Obrador indicó que, en caso de que el tema de la rrforma eléctrica salga durante la cumbre trilateral,está dispuesto a explicarle a Justin Trudeau y a Joe Biden el por qué quieren rescatar a la Comisión Federal de Electricidad.“Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas que nos veían como tierra de conquista.“¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gente íntegra que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México. ¿O qué, no vamos a defender los intereses del pueblo, no nos pusieron para eso o nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar?”, expresó López Obrador.