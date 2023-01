Ebrardoristas piden piso parejo para todas las “corcholatas”

Simpatizantes en Veracruz del canciller Marcelo Ebrard, piden piso parejo para todos los aspirantes de MORENA a la Presidencia de la República, porque a diferencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha mantenido respetuoso de su cargo sin realizar actos de promoción.La coordinadora estatal de Diálogos Progresistas, Reina Margarita Domínguez Rascón, dijo que no tienen una fecha para que el Secretario de Relaciones Exteriores visite la entidad veracruzana –como ya lo hicieron sus compañeros de partido–; sin embargo, en cuanto los tiempos lo permitan, estarán invitándole.En este sentido, pidieron que los aspirantes esperen hasta separarse del cargo para realizar sus campañas.“Estamos pidiendo piso parejo y que se desprendan de su cargo para que ahora sí empiece pareja, que no haya que ‘soy Secretario de Gobernación’, al igual que Claudia. No debería ni de haber encuesta. Marcelo va ser parejo. En el momento que se estudie la posibilidad de que dejen el cargo, automáticamente se separarían todas las ‘corcholatas’”, indicó.En Veracruz, afirmó se están uniendo para que en todo el estado se conozca a Marcelo Ebrard, se están conformando “células” en al menos 14 municipios para difundir el perfil del Canciller mexicano.Previo a la encuesta nacional, organizarán foros para que se presenten a participar y voten por Marcelo Ebrard como candidato de MORENA.“Ya tenemos 2 coordinadores distritales en Boca del Río y Veracruz, ya estamos haciendo células para seguirlas multiplicando y que llegue la figura de Marcelo a los lugares más recónditos del estado”, concluyó.