Colisionan patrulla y auto compacto, en el bulevar Xalapa-Banderilla

Cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la noche de este viernes sobre el bulevar Xalapa-Banderilla. Una patrulla de la Fuerza Civil chocó contra un vehículo particular a la altura del CETIS; según testigos, la unidad oficial no respetó el rojo del semáforo.



Fue minutos antes de la medianoche cuando la unidad FC-2506 se desplazaba sobre el bulevar con dirección a Xalapa.



A la altura del semáforo ubicado a la altura del CETIS, la unidad oficial chocó contra un vehículo particular color rojo.



Los ocupantes de la unidad se encontraban en aparente estado de ebriedad y fue llevado el acompañante a un hospital debido a las lesiones que presentó tras el accidente.



De igual forma, tres oficiales de la Fuerza Civil también fueron trasladados a un hospital por paramédicos del grupo Panteras, los uniformados fueron llevados a la clínica 11 del IMSS.



Peritos de Tránsito del Estado se hicieron cargo del accidente y procedieron a remolcar las unidades a un corralón para determinar la responsabilidad de cada uno de los conductores.