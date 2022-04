Ebrio conductor de un Mazda causa múltiples accidentes, en Boca del Río

A la altura del fraccionamiento Costa Verde, en Boca del Río, ocurrió un accidente múltiple por el conductor de un carro marca Mazda, al manejar a presunto exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad en la avenida Adolfo Ruiz Cortines.Esto se dio la tarde del viernes donde ocurrió un choque por alcance, lateral y contra vehículo estacionado, sobre el bulevar Ruiz Cortines entre calle 5 y calle 7 fraccionamiento citado.Los involucrados fueron Efraín C. Z., de 46 años de edad, a bordo de un carro, marca Mazda, tipo 3 color negro. Al llegara Mar de Cortés se estrelló en la parte trasera de un carro, marca BMW, de color blanco, guiado por María Lizet Flores Guerrero y, según testigos, al no dejar de pisar el acelerador el responsable, causó que el automóvil impactado girara sobre su propio eje.Al intentar darse a la fuga dobló a la izquierda y se metió en sentido contrario del mismo bulevar, golpeándose con una camioneta, marca Nissan de redilas que transportaba madera, a cargo de Fidel Santiago Rodríguez.De la colisión, el conductor de la camioneta Nissan perdió el control y se dio contra el semáforo.Mientras el automóvil Mazda continuó manejando e ingresó al estacionamiento del Hotel Básico, donde causó otro accidente, pegándole a dos autos que estaban estacionados.Se trató de un vehículo Chevrolet, tipo Onix, color gris, estacionado a cargo de Luis Cuitláhuac Gutiérrez Olvera y un carro marca Chevrolet tipo Spark, de color negro estacionado, a cargo de José Alberto Alarcón H.Los huéspedes y encargados del lugar salieron e informaron a las autoridades preventivas y de vialidad.Los paramédicos de Bomberos Conurbados a dieron los primeros auxilios a Efraín C. Z., y lo trasladaron a un hospital, quedando en calidad de detenido.Mientras Policía Estatal y Tránsito Municipal de Boca del Río tomaron conocimiento de la colisión, acordonaron la zona y procedieron los peritos de vialidad a recabar la información para elaborar el parte de accidente.