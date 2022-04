Economía de México podría reventar por crisis de combustible y guerras: Director transportista

La inestabilidad en los precios de los combustibles y las sanciones que hay por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, podrían provocar que la economía de México, ya en crisis, reviente, consideró José Herrera Ortega, director de la Asociación de Transportistas de Carga del Centro del Estado de Veracruz (ATCCEVAC).Indicó que luego de los estragos derivados de la pandemia, la región y el estado apenas se encuentran reiniciando su recuperación económica, pero factores externos no le dan tregua a la economía.Apuntó que el incremento en el precio de la gasolina y la inestabilidad de los mercados internacionales, por la situación entre Rusia y Ucrania, se suman a la presión que hay.Recordó que no se puede hacer a un lado el que la pandemia aún no termina y China ha entrado en una nueva etapa de confinamiento y restricciones por el SARS-CoV-2, lo que ha afectado en los precios de las dos cotizaciones de referencia del petróleo.Recordó que el crudo es un referente a nivel mundial que define las economías de todos los países, por lo que México, al no tener una economía fuerte, es de los que más afectados se ven, por lo que el gobierno ha tenido que subsidiar las gasolinas.Agregó que esta medida está funcionando de momento, con lo que el precio de la gasolina no ha llegado a los 28 pesos y se ha mantenido entre 21 y 22, pero de seguir esta situación se podrían presentar otros problemas, ya que ese subsidio está saliendo de algún rubro.