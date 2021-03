Economía en Tuxpan no repunta, a casi un año del primer caso de COVID-19

A un año del primer caso confirmado de COVID-19 en la ciudad, el recuento de daños es imposible, pues se han visto afectados todos los sectores, en particular los relacionas con el turismo, de lo que vive gran parte de la población, aseveró Gabriel Gómez Ruiz.



El presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos añadió que la pandemia sigue afectando no solamente a la economía, sino la misma convivencia, ante lo cual estimó que la vuelta a la ansiada normalidad todavía se ve lejana.



Hasta este viernes y de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud federal, el puerto registra 1 mil 666 casos positivos de Covid-19, en tanto que lamentablemente 232 personas han fallecido en lo que va de la pandemia.



Cabe recordar que el 10 de abril del 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus, en una persona del sexo masculino que había viajado al extranjero.



Tras ello, 16 de marzo la ciudad se apegó a la declaratoria de Jornada Nacional de Sana Distancia, y dos días después, el 18 de marzo, se cerraron los accesos a las playas, en un suceso inédito que era solamente el inicio de una pesadilla que no termina todavía, abundó Gómez Ruiz.